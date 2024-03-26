Олег Бахматюк: агроолигарх «прикарманил» 1,2 млрд кредита НБУ, - СМИ

САП направила в суд обвинительный акт в отношении Олега Бахматюка и его сестры Наталии Василюк о завладении ВиЭйБи банком 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, выданного НБУ. Об этом, как пишет Антикор, сообщает пресс-служба САП.

Хотя в САП не называют фамилии фигурантов, по данным «Слово и дело», речь идет именно про Олега Бахматюка и его сестру Наталию Василюк. Олег Бахматюк был владельцем ВиЭйБи банка, а его сестра Наталия Василюк — председателем наблюдательного совета учреждения.

НАБУ заочно сообщило о подозрении Олегу Бахматюку.

Олега Бахматюка объявили в розыск и заочно заключили под стражу.

Как сообщается, в октябре 2014 г. ВиЭйБи Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. При этом стоимость недвижимости, которая передается в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи Банком. Однако, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи Банку. Это в дополнение к ранее полученным от НБУ и не возвращенным 3 млрд грн кредитам. Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал ВиЭйБи банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ на два года, ВиЭйБи банк не вернул.

Адвокаты Олега Бахматюка утверждают, что две другие официальные экспертизы якобы подтвердили правомерность оценки залогового имущества ВиЭйБи Банка. А обстоятельства получения третьей, используемой НАБУ, устанавливают следователи ГБР по факту составления возможного ложного заключения экспертом.