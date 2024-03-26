Война в Украине: ситуация на фронтах на 26 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на вторник, 26 марта.

За минувшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

Противник нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Прошлой ночью россияне снова атаковали нашу страну, применив 12 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами ПВО все они были уничтожены.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Белополье, Великая Писаревка, Поповка, Искрисковщина Сумской области; Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки Харьковской области; Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Новомарьково, Часов Яр, Калиновка, Дружба, Южное, Александрополь, Архангельское, Бердичи, Семеновка, Мемрик, Очеретино, Уманское, Новомихайловка, Красногоровка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка, Роботино Запорожской области; Красный Маяк, Змиевка, Никольское Херсонской области.

Всего под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Отмечается, что на Купянском направлении украинские военные отбили 1 атаку россиян в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

Сказано, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 15 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Роздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 4 атаки противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 4 атаки россиян в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области.

Также на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника в районе населенного пункта Новомихайловка, где Россия 22 раза пыталась прорвать оборону ВСУ.

Кроме этого, на Ореховском направлении противник 4 раза атаковал позиции украинских военных у Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Военные поведали, что на Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Но за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не вели.

Украинцам рассказали, что за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БпЛА России.

Ранее мы писали, что из 22 сел Сумщины выехало все население.