В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая пересекла границу

Польское командование отмечает, что военные знали, что российская ракета, которая утром пролетела над Люблинщиной, вернется обратно в Украину. Об этом сообщает RMF24.

«Украинская противовоздушная оборона знает, что большинство российских ракет прилетает с востока или севера; защитники менее склонны ожидать нападения с запада. Поэтому Российская Федерация намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада», — заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский.

Он отметил, что польские военные знали, что российская ракета вернется обратно в Украину.

Он также пояснил, что решение о том, что ракета не будет сбита, было принято Оперативным командованием ВС.

«Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство», — отметил спикер.

По словам подполковника Горышевского, попытка сбить ракету составила бы больший риск для местных жителей.

«Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов — боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты», — отметил он.

Напомним, накануне российская ракета залетела на территорию Польши, по тревоге была поднята авиация. Позже Минобороны заявило, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы она залетела в глубь территории.