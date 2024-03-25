В МИД призвали срочно усилить ПВО Украины, особенно Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал срочно усилить ПВО Украины, особенно системами Patriot. Об этом он написал в Twitter.

«Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30 утра, когда смертоносные российские баллистические ракеты сбиваются над столицей средствами ПВО. Нет таких злодеяний, на которые не пошли бы российские ублюдки, включая попытку нанесения баллистического удара по центру многомиллионного города», — заявил он.

Министр отметил, что Украине нужно ПВО, которое способно отразить любую российскую атаку.

«Это напоминание о том, что Украине срочно требуется больше противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot и ракеты, способные отразить любую российскую атаку», — заявил он.

Напомним, ПВО сбила баллистические ракеты над Киевом.