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Новости > В приграничной зоне на Виннитчине для мужчин ввели дополнительные ограничения

В приграничной зоне на Виннитчине для мужчин ввели дополнительные ограничения

Александр Панько
25.03.24 13:47
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В приграничной зоне на Виннитчине для мужчин ввели дополнительные ограничения

В Винницкой области ввели дополнительные режимные ограничения в приграничной зоне с Молдовой. Об этом 25 марта сообщил Могилев-Подольский пограничный отряд.

Отмечается, что в полосе местности вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе с целью отдыха и рыболовства. Исключение составляют лица, постоянно или временно проживающие, обучающиеся или работающие в ее пределах, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов. Ограничения также не касаются владельцев земельных участков, находящихся в пределах полосы, и лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы или пунктов пропуска через государственную границу с целью его пересечения.

Также запрещен въезд мужчин от 18 до 60 лет, включая вышеупомянутую полосу местности с использованием районных и сельских автомобильных дорог местного значения.

Ограничениями предусмотрено и нахождение и передвижение в этой полосе местности мужчин от 18 до 60 лет включительно без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса (для военнослужащих и работников правоохранительных органов во внеслужебное время — без наличия служебного удостоверения установленного образца), а также без документов, что подтверждают право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Кроме того, запрещено пребывание граждан на берегу р. Днестр в населенных пунктах, прилегающих к государственной границе, за пределами собственных домовладений на расстоянии менее 30 метров от уреза воды: в период с 01 апреля по 30 сентября — с 23:00 до 05:00; в период с 01 октября по 31 марта — с 20:00 до 06:00.

Как сообщается, в пределах участков местности в ширину 500 метров от государственной границы (кроме границ населенных пунктов), которые находятся на территории вышеупомянутых общин, запрещено использование судов и других плавсредств, отдых местного населения, ведение рыболовства и охоты, а также использование малых летательных аппаратов всех типов.

Действие ограничений въезда на территории вышеупомянутых общин мужчинами 18-60 лет включительно не распространяется на представителей военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, правоохранительных органов (подразделений), органов (подразделений) гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и оказывающих населению услуги гуманитарного, социального характера — при исполнении ими служебных обязанностей. А также на граждан, зарегистрированных или проживающих (при наличии подтверждающих документов) на территории общин, расположенных в пределах Могилев-Подольского контролируемого пограничного района, во время их въезда в вышеупомянутую полосу местности для решения личных вопросов хозяйственно-бытового и социально- гуманитарного характера

Напомним, жителей приграничных регионов на севере Украины призвали эвакуироваться.

Тэги: Винницкая область, ограничение, мужчины, приграничная зона

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