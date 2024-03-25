Россияне пытаются создать собственные морские дроны, но неудачно, — Буданов

Российская военная промышленность пытается сконструировать собственные морские ударные беспилотники, но пока безуспешно. Об этом руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в документальном проекте «ГУР. Битва за море».

«У них есть разработки. Но они как-то пытались его использовать. Однажды мы видели реальное использование, а все остальные случаи у них были неудачными», — заявил Буданов.

По его словам, неуспешное использование российских морских ударных дронов кроется в технической причине.

Напомним, Буданов рассказал о «попытках» оккупантов вернуть Змеиный.