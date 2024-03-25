Глава Минобороны Британии высмеял флот РФ

Россия, не прекращая свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, продолжает нести значительные потери, в частности Черноморский флот пока потерял свою функциональную активность, отметил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Так, британский чиновник отреагировал на сегодняшнее поражение Силами обороны Украины двух российских крупных десантных кораблей Ямал и Азов в оккупированном Крыму.

«Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен», — говорится в публикации главы Минобороны Британии.

Он отметил, что флот РФ ходил по Черному морю с 1783 года, но «теперь Россия вынуждена ограничивать свой флот портом».

«И даже там тонут корабли Путина!», — констатирует Шаппс.

Напомним, ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море.