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Новости > Стало известно, как Эстония помогает Украине с закупкой вооружения

Стало известно, как Эстония помогает Украине с закупкой вооружения

Агата Кловская
25.03.24 12:11
157
Стало известно, как Эстония помогает Украине с закупкой вооружения

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур поведал о помощи Украине в закупке оружия и техники на мировых рынках. Его слова цитирует издание Postimees.

Чиновник рассказал о том, что между министерствами обороны наших стран существует договоренность, согласно которой Эстония будет помогать Украине в деятельности по закупкам оружия.

Он отметил: «Мы занимаемся закупками для Украины. Все делается на деньги Украины. С нашей стороны закупки, запрошенные Украиной, организует центр оборонных инвестиций, действующий в структуре министерства обороны. У центра есть необходимые контакты в мире для закупок».

По его словам, наша страна с помощью Эстонии может получать все быстрее и проще.

Министр добавил: «Если говорить еще определеннее, то Украине просто сейчас есть чем заняться помимо оформления документов о закупках. У них есть деньги, им что-то нужно, и мы помогаем им это получить».

В то же время, Ханно Певкур не уточнил, какие системы вооружения его страна помогает закупать за рубежом, а также финансовые объемы таких закупок.

Уточняется, что была договоренность не публиковать информацию об этом.

Резюмируется: «Эстония – одна из немногих стран, к которым Украина обратилась за помощью в закупках. У нас очень хорошая команда, которая занимается этими закупками. У нас очень хорошие связи по всему миру. У нас есть возможность все согласовать и доставить, и логистика очень хорошая».

Ранее Азербайджан опроверг поставку артиллерийских мин Украине.

Тэги: Эстония, Украина, общество, мир, война, вооружение

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