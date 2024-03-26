Немцы узнали о диабете кое-что жуткое

Эксперты из Немецкого диабетического центра и института Роберта Коха выяснили о сахарном диабете кое-что жуткое. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что после тридцати лет риск летального исхода в результате этой болезни увеличивается на 8,3% у мужчин и на 10,2% у женщин каждый последующий год.

Во время работы немцы проанализировали данные более 47 миллионов людей, которые пользовались услугами страхования жизни и здоровья в 2013-м году.

Уточняется, что более шести миллионов из них страдали диабетом.

Указывается, что за людьми наблюдали в течение года: за данный период было зарегистрировано более 760 тысяч летальных исходов, а 288 тысяч из них были связаны с сахарным диабетом.

Выяснилось, что показатель летальности диабета у обоих полов становится сходным при достижении мужчинами и женщинами пожилого возраста.

Сообщается, что у молодых женщин вероятность преждевременного ухода из жизни в связи с диабетом была аналогична таковой у мужчин без этого заболевания.

Ранее ученые дали дельный совет, как продлить жизнь.