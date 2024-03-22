Китай отправил к Тайваню рекордное количество военных самолетов

Министерство обороны Тайваня объявило о самом большом количестве китайских военных самолетов вокруг острова за этот год. Об этом сообщает France24.

Отмечается, что в течение 24 часов оборонное ведомство обнаружило 36 китайских военных самолетов и 6 кораблей Военно-морских сил, действовавших вокруг Тайваня.

Среди обнаруженных самолетов 13 пересекали среднюю линию Тайваньского пролива, отделяющую Китай от Тайваня.

Аналитик Вэнь-ти Сун считает, что всплеск военной активности Китая может являться демонстрацией силы, чтобы выразить свое недовольство растущей международной активностью Тайваня.

Напомним, стало известно, когда Китай будет готов захватить Тайвань.