Венгрия блокирует конфискацию замороженных активов РФ

Предложение Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в пользу Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Евросоюза, который начнется в Брюсселе в четверг, 21 марта, в Брюсселе. Об этом накануне сообщило Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По его словам, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для нужд ВСУ.

«Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине», — сказал дипломат.

Напомним, Кремле пригрозили «серьезными последствиями» для мировой экономики из-за конфискации замороженных активов РФ.