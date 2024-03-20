Поляки начали блокировать автобусы на границе с Украиной

Польские фермеры начали блокировать движение пассажирских автобусов в пункте пропуска Медика — Шегини. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«По предоставленной информации, ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10. Организаторы таких действий блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска Медика, смежном с украинским пунктом пропуска Шегини», — говорится в сообщении.

Указано, что фермеры планируют пропускать только по одному автобусу на два часа как на въезд в Украину, так и на выезд. О сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока не известно.

«Просим перевозчиков и граждан, планирующих поездку через украинско-польскую границу, учесть эту информацию», — добавили в ГПСУ.

Напомним, проблема с блокированием границы решится за несколько недель.