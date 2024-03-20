Чехия передала Киеву 300 000 снарядов

Чехия на данный момент доставила в Украину 300 тысяч снарядов. Они обеспечат жизненно важную «передышку на несколько месяцев» на линии фронта. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает The Guardian.

«У нас есть непосредственный опыт 40-летнего пребывания в роли сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы подавить Пражскую весну», — заявил он.

Министр добавил, что Прага не может стоять в стороне и смотреть, как Украина остается без помощи.

«Никто не хочет возвращать те советские времена, и я должен сказать, что население очень чувствительно к этому», — подчеркнул он.

Министр добавил, что Прага готова поставить тысячи дополнительных артиллерийских снарядов в Украину, спустя всего несколько недель после того, как она объявила об инициативе по получению столь необходимых поставок из-за пределов ЕС.

Напомним, Украина рассчитывает к апрелю получить достаточное количество снарядов.