Киевлянам рассказали о погоде до конца недели – ожидается снег

Синоптики поведали, какой будет погода в Киеве и области до конца этой недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 21 марта, в Киевской области будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем должно быть без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 3 тепла, а днем плюс 7-12. В Киеве должно быть облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 1-3 тепла, а днем плюс 9-11.

В пятницу и субботу, 22-23 марта, в Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер 22 числа переменных направлений, 3-5 м/с, 23 числа юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 22 марта будет от 2 мороза до 3 тепла, а днем плюс 7-12. 23 марта ночью 1-6 тепла, а днем плюс 11-16. В Киеве в пятницу-субботу должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 22 числа переменных направлений, 3-5 м/с, 23 числа юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 22 плюс 1-3, а днем 10-12 тепла. 23 марта ночью 4-6 тепла, а днем плюс 13-15.

В воскресенье и понедельник, по области 24 марта без существенных осадков, 25 марта дождь. Ночью 1-6 тепла, а днем плюс 10-15. В украинской столице в воскресенье будет без существенных осадков, а в понедельник пройдет дождь. Ночью в воскресенье 3-5 тепла, а днем плюс 13-15. 25 марта 11-13 тепла.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни погода в Украине будет вовсе не радостной.