В ближайшие дни погода в Украине будет вовсе не радостной

В ближайшие дни погода вряд ли порадует украинцев. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали о том, что в четверг, 21 марта, в южных, центральных, Черновицкой, ночью и в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины должно быть без осадков.

В западных и южных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 7-12. На высокогорье Карпат ночью 2-7 мороза, а днем плюс 1-6.

В Киеве завтра ночью прогнозируется небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 1-3, а днем 9-11 тепла.

В пятницу, 22 марта, должно быть без осадков, только в западных областях местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. В Крыму ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Ночью около 0, днем плюс 7-12. На высокогорье Карпат небольшой снег, ночью 3-8 мороза, днем около 0.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо, ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Ночью 1-3 тепла, а днем плюс 10-12.

Ранее мы писали, что прошлый февраль стал аномально теплым во всем мире.