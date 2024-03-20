Шольц заявил о важнейшем послании Путину

Решительная военная помощь Украине является важнейшим посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает NTV.

«Пусть знает, что он ошибается в своих предположениях, будто мы не сможем поддерживать Украину настолько долго, сколько это будет необходимо... И это значит, что ему не стоит рассчитывать на то, что в США изберут такого президента, который вместе с собой сразу же похоронит Украину», — заявил он.

Канцлер добавил, что Путину следует признать, что ситуация складывается таким образом, что возможен «справедливый, а не продиктованный мир». Для этого, как подчеркнул Шольц, Путин должен прежде всего вывести свои войска из Украины.

Напомним, пять лидеров ЕС, в том числе и Шольц, призвали усилить военную помощь Украине.