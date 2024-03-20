Украина рассчитывает к апрелю получить достаточное количество снарядов, — Шмыгаль

Украина ожидает, что уже начиная с апреля союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов. В частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии. Об этом на пресс-конференции во время визита в Люксембург заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает The Guardian.

«Мы надеемся, что эта чешская инициатива (по закупке снарядов для Украины), к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и начиная с апреля у нас будет достаточно боеприпасов для сдерживания нашей линии фронта», — отметил премьер.

Он также уточнил, что Украина рассчитывает на поставки ракет дальнего и среднего радиуса действия. Это необходимо, чтобы нарушить логистику россиян на временно оккупированных территориях.

«Это также крайне важно, как и артиллерийские снаряды для нас», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, Чехия сообщила, когда Украина получит обещанные 800 тысяч снарядов.