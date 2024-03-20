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Новости > Ученые поведали, как контролировать гнев

Ученые поведали, как контролировать гнев

Александр Панько
20.03.24 00:01
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Ученые поведали, как контролировать гнев

Эксперты из университета штата Огайо в США поведали, как контролировать гнев. Появились данные их отчета.

По их словам, йога и другие действия, снимающие мышечное напряжение, помогают улучшить контроль над такими порывами, а вот стремительное выплескивание эмоций и интенсивные физические упражнения, наоборот, способны лишь усилить злость.

В ходе работы ученые провели мета-анализ более 150 существующих научных работ, участниками которых в совокупности были более десяти тысяч человек.

Выяснилось, что занятия, повышающие эмоциональное возбуждение (участие в активном развлечении, целью которого является битье посуды посуды и разрушение мебели в специальной комнате) и немедленный выпуск гнева не помогают справиться со злостью.

Кроме этого оказалось, что отдельные упражнения, такие как бег трусцой, езда на велосипеде и бокс, могут даже усилить злобу. Ученые уточнили, что для выравнивания эмоционального фона лучше заняться деятельностью, снижающей уровень возбуждения и мышечного напряжения – йогой и дыхательной гимнастикой для релаксации.

Ранее японцы узнали о силовых тренировках кое-что неожиданное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, гнев, Йога

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