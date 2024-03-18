После выборов мобилизация в России может усилиться, — ГУР

После нелегитимных выборов Россия может проводить мобилизацию более открыто. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«После этого фарса, который назвали „выборами Путина“, мобилизационные мероприятия, возможно, будут носить более открытый характер, это правда», — сказал он.

В то же время мобилизация в России ни на одно мгновение не останавливалась, отметил Юсов.

Первый день «выборов» в России сопровождался поджогами избирательных урн, порчей бюллетеней разными способами. У представителя ГУР спросили, это проявление бунтов российской оппозиции или провокации российских спецслужб.

«В России остается большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму, и делают это разными способами. Кто-то может поджечь избирательную кабинку или залить ее зеленкой, а кто-то с оружием в руках, как добровольцы из Русского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России, Сибирского батальона, готовы освобождать свою родину от режима Путина», — ответил Юсов.

Отметим, что в России и на временно оккупированных территориях Украины в течение 15-17 марта проходили так называемые «выборы президента РФ». Центральная избирательная комиссия России заявила, что обработала уже 99,76% протоколов, согласно которым побеждает Владимир Путин с результатом 87,29%.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 431 550 солдат.