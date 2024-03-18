Американцы объяснили, почему вреден бег трусцой

Эксперты из университета штата Огайо в США заявили о том, что бегать трусцой – вредно для психики. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такой тип бега делает нас более злыми и агрессивными.

В ходе исследования ученые провели мета-анализ 103 работ, посвященных изучению бега.

Всего американцы проанализировали данные более чем десяти тысяч человек.

Как оказалось, бег трусцой усиливает гнев, в то время как игры с мячом и аэробные упражнения оказывают успокаивающий эффект.

Информируется при этом, что йога, медитация и подобные занятия также успокаивают, потому что снижают физиологическое возбуждение.

Исследователи поведали: «Мы обнаружили, что уменьшение физиологического возбуждения может уменьшить гнев и агрессию. Бег может усиливать чувство агрессии из-за повторяющихся движений, которые могут быть монотонными и приводить к скуке, что увеличивает вероятность проявления гнева».

Резюмируется, что некоторым людям также может казаться, что они теряют контроль во время пробежки трусцой, что может привести к чувству гнева.

Ранее мы писали, что бег на месте сжигает лишние калории.