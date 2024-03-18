Макрон сообщил, когда приедет в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен приехать в Украину с конкретными предложениями и решениями. Об этом он сказал накануне в интервью украинским журналистам.

«Я искренне вам скажу — я обязательно приеду. У меня есть правило, чтобы мой визит был как можно более полезным для Украины. Именно так мы всегда договаривались и поступали с президентом Зеленским... Я приеду в Украину с конкретными предложениями, конкретными решениями», — сказал он.

Макрон добавил, что, когда он «физически приедет» в Украину, это будет означать сильный посыл и новые направления сотрудничества.

Напомним, Макрон с четвертой попытки все же попытается приехать в Украину.