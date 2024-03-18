Александр Кацуба назвал лучшие направления для инвестиций

Предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба назвал 4 инструмента, которые считает лучшими для инвестирования во времена тяжелых испытаний и кризисов, с которыми имеет дело Украина.

Первый инструмент — сельскохозяйственная земля, самый ценный природный ресурс, которым обладает Украина. С инвестициями в землю подождать значительную прибыль придется 5-10 лет, но земля никогда не потеряет ценности, считает Кацуба. Наибольшую ценность сейчас имеет земля в Центральной и Западной Украине. Два основных источника дохода — сдача земли в аренду и маржа от перепродажи земли, когда она подорожает, особенно когда Украина приблизится к вступлению в ЕС.

Второй — облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Этот инструмент позволяет инвестировать в краткосрочный ликвидный актив, который легко продать и конвертировать обратно в наличные деньги. В начале 2024 года доходность годовых ОВГЗ в гривне составила 16,8%, а ОВГЗ на 2,5 года предлагают почти за 20%.

Третий — инвестиции в золото. Вкладывать в золото и другие драгоценные металлы — это наиболее консервативная инвестиция из возможных, инвестиции для осторожных, пишет Кацуба.

Наконец, четвертый — инвестиции в расширение собственного бизнеса. Хотя обстоятельства выглядят неблагоприятно, именно это время — хорошая возможность масштабировать собственный бизнес: занять ниши, которые освободились в Украине из-за войны или расширить бизнес на соседние страны или даже в Азию или Африку.

Если у вас есть возможность объединить все 4 перечисленных инструмента, вы получите сбалансированный по риску и доходности пакет. Это поможет вам эффективно пройти сложные времена, резюмирует предприниматель.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.