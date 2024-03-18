Маск «слил» исходный код нейросети Grok

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал исходный код генеративной нейросети Grok стартапа xAI. Об этом пишет издание The New Tork Times.

Поясняется, что Grok представляет собой генеративный искусственный интеллект по типу ChatGPT от OpenAI.

Его бизнесмен позиционирует как саркастичную нейросеть с чувством юмора.

Стоит добавить, что Grok был создан под вдохновением сотрудников xAI от путеводителя из научно-фантастических романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике».

Разработчики говорят, что их творение серьезно отличается от других генеративных искусственных интеллектов тем, что получат доступ к информации в интернете в режиме реального времени.

Датасетом для программы xAI служит социальная сеть X.

СМИ считают это очередным шагом Илона Маска в войне с OpenAI.

Толстосум подал в суд на эту компанию и ее главу Сэма Альтмана за коммерциализацию технологии искусственного интеллекта.

После этого в OpenAI обвинили Илона Маска в зависти, так как он стоял у истоков OpenAI, однако потом вышел из ее правления.

Сам миллиардер подчеркнул, что публикацию исходного кода не нужно воспринимать как завершение участия xAI в проекте, ведь над искусственным интеллектом предстоит еще много работать.

При этом, по его словам, данный продукт уже является самым прозрачным и честным.

Ранее Маск лишился титула самого богатого человека мира.