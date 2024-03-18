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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 18 марта

Война в Украине: ситуация на фронтах на 18 марта

Александр Панько
18.03.24 10:54
129
Война в Украине: ситуация на фронтах на 18 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на понедельник, 18 марта.

За минувшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

Всего противник нанес 14 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За сутки россияне атаковали нашу страну, применив 22 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами ПВО 17 этих ударных БпЛА были уничтожены.

К сожалению, авиационным ударам подверглись населенные пункты Лукашевка Черниговской области; Большая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка Сумской области и областной центр; Волчанск, Гоптовка, Басово Харьковской области; Нетайлово, Новоселовка Первая, Шахтерское, Макаровка, Старомайорское Донецкой области, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении россияне совершили 2 безуспешных штурма позиций украинских военных возле населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 3 атаки России в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону украинских войск.

Уточняется, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 8 атак россиян возле населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

Говорится, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.

Военные поведали, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации 36 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинцам рассказали, что на Ореховском направлении ВСУ отбили 7 атак России вблизи Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Кроме этого, на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки было осуществлено 3 штурма позиций ВСУ.

Также украинская авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 431 550 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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