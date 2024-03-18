Александр Онищенко: чиновник КОВА «отмывает» средства, которые идут на восстановление Киевщины, - СМИ

Советник председателя КОВА Александр Онищенко стал серым кардиналом в организации тендеров в Киевской областной военной администрации. У него — широкие полномочия, пользуясь которыми он якобы создал отработанную годами схему «отмывания» средств на процессе восстановления Киевщины, пишет Антикоррупционная правда.

Как сообщают источники издания в КОВА, Александр Онищенко якобы открыто предлагает «своим» компаниям участвовать в тендерах. И именно под них якобы и прописываются требования в тендерной документации.

«Цена вопроса — 15% отката от суммы объявленной стоимости закупки в карман Александра Онищенко», — утверждает Антикоррупционная правда.

По информации издания, подрядчики жалуются, что уже более двух месяцев технаблюдение блокирует им подписание актов выполненных работ, отправляя всех в Александру Онищенко, чтобы «закрыть финансовые вопросы».

Кроме того, некоторые представители бизнеса жалуются, что Александр Онищенко якобы открыто угрожает им расправой правоохранительных органов, если те будут участвовать в тендерах без согласования с КОВА.

«Очевидно именно Александр Онищенко взял под контроль тендерный комитет Департамента регионального развития КОГА и пропускает только аффилированных подрядчиков», — резюмирует издание.