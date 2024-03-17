Владимир Кабаченко: нардеп ВРУ помогает коррупционеру и олигарху обворовывать Украину, - СМИ

Как оказалось, депутат ВРУ и секретарь комитета по антикоррупционной (!) политике Владимир Кабаченко («Батькивщины») тесно связан с печально известным олигархом Николаем Злочевским. Последнего осудили за коррупцию, он был менеджером скандально известной компании Burisma, пишет Антикоррупционная правда.

Издание также сообщает, что в свое время Владимир Кабаченко активно скупал нефтедобывающие и нефтесервисные предприятия: «Крымтопэнергосервис», «Техноресурс», «Зонд», «Первую украинскую нефтегазовую компанию» и фирму «Нафтогаз Гарант».

СМИ утверждают, что Владимир Кабаченко, Злочевский и его правая рука Вадим Пожарский, используя служебное положение, наладили вполне себе прибыльный бизнес. Однако, в начале 2015 года Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

«Спустя несколько лет Burisma удается закрыть большую часть уголовных дел. Пожарский остается у компании в статусе советника и занимается, по его словам, репутацией. Кабаченко же в конце 2017 года идет на вольные хлеба. Он регистрируется как ФЛП, покупает на Софиевской Борщаговке квартиру площадью 100 кв. м (через год еще один — 158 „квадратов“) и формально ничего весь 2018 год не делает», — пишет далее издание.

В 2019-м Владимир Кабаченко попал в список «Батькивщины» Юлии Тимошенко: «По слухам, за сумму, на которую одну из областных организаций партии удерживали полтора года», — пишет издание.

А в 2020 года шла напряженная работа по переоформлению газодобывающего бизнеса Николая Злочевского на новые компании — Serminaria Limited и Glasimo Limited, зарегистрированные на Кипре в августе 2020-го. В начале февраля 2021 года работа была завершена. Serminaria Limited, как пишут, принадлежит старшей дочери Злочевского Карини, Glasimo Limited владеет младшая дочь Анна. Под новые юрлица переведены все газодобывающие активы Burisma в Украине.