Скандальный киевский застройщик Денис Комарницкий намерен сбежать за рубеж из Украины. Поэтому, как утверждает КВ, Денис Комарницкий активно «вымывает» деньги со строительства Подольского моста.

Также с этим якобы связаны, как пишет СМИ, задержки выплат зарплат в КП «Киевпастранс», которые уже готовятся бастовать.Казалось бы, при чем тут Денис Комарницкий?

Дело в том, что Подольский мост вопреки всем обещаниям Кличко так и не был запущен. И причина якобы в том, что деньги не доходили до субподрядчиков, так как генподрядчик — фирма Дениса Комарницкого «Эко-Буд-Трейд» — якобы просто выводила их через левые конторы на офшорные счета.

Однако когда в конце прошлого года пошли разговоры о вторжении РФ, Денис Комарницкий, как отмечает КВ, «решил, что этого им мало. И задумал аккумулировать дополнительные средства за счет простых людей. А именно — за счет зарплат сотрудников коммунальных предприятий Киева».

Средства на зарплаты из горбюджета якобы начисляются на счета КП, после чего через фиктивные подряды переводятся на карманные фирмы, обналичиваются и вывозятся за рубеж.