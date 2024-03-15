Союз армян Украины приветствует резолюцию Европарламента по статусу кандидата в ЕС для Армении

Несмотря на войну в стране, армяне Украины держат в центре внимания события происходящие на Родине и вокруг нее. Союз армян Украины приветствует резолюцию Европарламента, нацеленную на возможность членства Армении в ЕС, об этом AnalitikaUA сообщили в Штабе САУ в Киеве.

В организации также отметили, что Союз армян Украины готов содействовать Евроинтеграционным стремлениям Армении, сообщает Аналитика.

Как сообщалось ранее, Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. За инициативу проголосовали 504 депутата, против – 4, воздержались – 32.

Как известно, «Союз армян Украины» — это всеукраинская общественная организация, которая объединяет все действующие в Украине армянские организации. 29 июля 2023 года в Ереване прошла выездная конференция Союза армян Украины, в ходе конференции был создан штаб для оперативного реагирования и решения возникающих проблем.