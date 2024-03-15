Анатолий Шкрибляк и Дмитрий Сандлер воруют в Украине, но работают на Россию, - СМИ

Два бывших народных депутата Украины ведут бизнес с представителями РФ и сепаратистов. Как сообщает ОРД, речь идет о владельце украинских угольных ТЭЦ Анатолии Шкрибляке и его партнере из Партии Регионов Дмитрии Сандлере.

Издание утверждает, что Анатолий Шкрибляк, вместе с гражданином Украины, Израиля и США, экс-регионалом Дмитрием Сандлером контролирует четыре ТЭЦ:

— ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ, Киев),

— ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ),

— ООО «ТехНовая» (Черниговская ТЭЦ),

— ООО «Сумитеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ).

По информации ОРД, активы Анатолия Шкрибляка уже перевалили за 1 000 000 000$: «Денежные средства он накопил, используя коррупционные механизмы, в том числе и для финансирования терроризма через прямые и опосредованные закупки угля у сепаратистов на временно оккупированной территории Украины, коррупционное лоббирование, завышение тарифов в энергетической сфере».

Анатолий Шкрибляк — гражданин Республики Кипр, живет на вилле в испанском поселке Сагаро, Коста-Брава стоимостью около 25 000 000 € . А соседом Анатолия Шкрибляка является глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Анатолий Шкрибляк и Дмитрий Сандлер, как утверждает издание, также имеют общий бизнес с российским олигархом Александром Смирновым. Эти схематозники провели продажу агрохолдинга «Дружба Нова» (Черниговская область) и незаконно вывели из Украины около 170 00 000$ выручки, пишет ОРД. А на эти средства они организовали аграрный бизнес в Ставропольском крае России, который ведут до сих пор.