Объявлена дата начала эвакуации из Донбасса

В Донецкой области с 23 марта начнется эвакуация местного населения в Ровенскую и Волынскую области. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.

Сообщается, что во время заседания Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения руководство Ровенской и Волынской ОГА доложило о готовности принять эвакуированное гражданское население из Донецкой области, в частности, с определением конкретных месторасположений.

В ходе заседания особое внимание было сосредоточено на адаптации детей, маломобильного населения и людей с инвалидностью.

Напомним, на Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации населения.