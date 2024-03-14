В Минобороны объяснили новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ

Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Он состоит из четырех главных этапов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В Минобороны отметили, что данный алгоритм призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн.

В частности, на первом этапе кандидат может выбрать вакантную должность и воинскую часть у рекрутеров, в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов, онлайн-платформах, на сайтах воинских частей, в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или в ТЦК СП.

Второй этап подразумевает собеседование и коммуникации с воинской частью.

«После избрания должности проходят коммуникации (самостоятельно или с помощью рекрутера) с соответствующей воинской частью. В частности, это собеседование, проверка физической подготовки, психолого-диагностическое тестирование», — объясняют в Минобороны.

После этого кандидату предоставляется рекомендательное письмо от воинской части.

Третий этап — оформление в ТЦК. В частности, кандидат (как по мобилизации, так и на контракт) с рекомендательным письмом посещает ТЦК СП для уточнения учетных данных, прохождения ВЛК, прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.

«Если в ходе отбора определяется несоответствие кандидата на избранной должности, ему/ей приоритетно предлагаются другие должности в избранной воинской части», — говорится в алгоритме министерства.

Последний этап — направление для прохождения военной службы. Если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет и отобран по прямой (родственной) ВОС — направление непосредственно в определенные воинские части в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами.

Отмечается, что если кандидат не имеет опыта прохождения военной службы или отобран по не прямой ВОС, то его/ее направляют в соответствующий учебный центр, учебный батальон резерва, на курсы повышения квалификации для прохождения базовой общевойсковой подготовки и/или профессиональной подготовки, и дальнейшего направления к определенной воинской части.

Напомним, в Минобороны объяснили, необходимо ли мобилизовать 500 тысяч человек.