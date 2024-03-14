Мэр Парижа не хочет видеть россиян на Олимпиаде-2024

Мэр Парижа Анн Идальго снова выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

По словам чиновницы, было бы хорошо, если бы атлеты из страны-террористки не участвовали в международных соревнованиях.

«Я предпочитаю, чтобы они не приезжали. Мы не можем вести себя так, как будто вторжение не существует. Мы не можем вести себя так, будто Путин не является диктатором, который сегодня угрожает всей Европе», — отметила Идальго.

При этом она добавила, что против израильских спортсменов такие санкции нельзя вводить, поскольку действия Израиля отличаются от агрессии России.

«О введении санкций против Израиля в связи с Олимпийскими и Паралимпийскими играми не может быть и речи. Потому что Израиль — демократическая страна», — рассказала мэр в интервью Reuters.

Напомним, Макрон хочет видеть в Париже российских и белорусских спортсменов.