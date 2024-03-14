Российские добровольцы заявили о намерении дойти до Москвы

Бойцы легиона «Свобода России» своей главной миссией назвали «марш на Москву» с целью освобождения России от правящего режима Владимира Путина. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на комментарий одного из добровольцев легиона Алексея Барановского.

«Возможно, мы не сможем этого добиться сейчас, но это наша главная миссия», — подчеркнул российский доброволец.

По его словам, операция повстанцев по прорыву российской границы связана с президентскими выборами в РФ. Российские добровольцы надеются, по меньшей мере, сорвать региональные голосования. Повстанческие формирования также хотят активизировать напуганную внутреннюю оппозицию в РФ.

«Как граждане России мы решили, что также хотим принять участие в этих выборах — и это наш способ, чтобы наш голос был услышан. Мы голосуем за вооруженное сопротивление режиму Путина, за восстание, революцию», — подчеркнул Барановский.

Он также призвал всех россиян присоединяться к добровольцам в борьбе против Владимира Путина.

Напомним, РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться.