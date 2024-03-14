Власти блокируют эвакуацию населения из Белгородской области. Среди местных жителей растет паника

Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника. Об этом сообщают источники в украинской разведке.

Как отмечают источники, власти блокируют эвакуацию населения в Белгородской области. Силовики оцепили железнодорожный вокзал, растет паника среди жителей.

РБК-Украина получило перехват разговора местных жителей из направления населенного пункта Шебекино Белгородской области.

«Карачанского обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут ехать. Да, ЖД уже оцепили, все, уже никого не пускают ни туда, ни обратно, я не знаю, пи***ц какой-то. Пусть они у Прохоровки сходят», — сказала местная жительница.

Напомним, РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться.