«Подруга Путниа» Марин Ле Пен неожиданно выступила в поддержку Украины

Известная своей пророссийской позицией лидер французских ультраправых Марин Ле Пен сделала заявление в поддержку Украины.

Так, в своем обращении к парламенту, которое политик обнародовала в соцсети X, она заявила, что Россия стала причиной крупнейшего геополитического кризиса в Европе.

«Вторгнувшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, несомненно, самый драматичный за последние 20 лет. Украинской нации наше уважение и наша поддержка», — сказала Ле Пен.

Однако в комментариях ее обвинили в лицемерии, напомнив, что она голосовала против всего, чтобы поддержать Украину.

Напомним, Ле Пен сделала скандальное заявление по поводу Крыма.