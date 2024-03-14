Синоптики предупредили, что погода продолжит огорчать украинцев в ближайшие дни

Погода в ближайшие дни не порадует украинцев. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говорят, что в пятницу, 15 марта, в южной части страны, восточных и большинстве центральных областей пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины должно быть без существенных осадков.

Отмечается, что ночью и утром в западных областях местами будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, на побережье морей плюс 1-6. Днем 4-9 тепла, на западе и юге плюс 7-12.

В Киеве завтра будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью около 0, а днем 6-8 тепла.

В субботу, 16 марта, в южных, центральных, ночью и восточных областях ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории должно быть без существенных осадков.

На Правобережье ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 0 до плюс 5, а днем 7-12 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 2-4, а днем 7-9 тепла.

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