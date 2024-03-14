Установлено, что депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

Эксперты из Токийского университета рассказали, как депрессия влияет на мужчин и женщин. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что женщины с депрессией более склонны к сердечным приступам, стенокардии, инсультам и другим проблемам с сердцем по сравнению с мужчинами с данным психическим расстройством.

Во время своей работы японцы изучили данные о здоровье 4,1 миллиона мужчин и женщин, пытаясь установить связь между депрессией и инфарктом, инсультом и стенокардией, то есть болью или давлением в груди, возникающим, когда сердечная мышца не получает достаточно крови или кислорода.

Исследователи выяснили, что у людей обоих полов с депрессией был повышенный риск сердечнососудистых заболеваний.

При этом, как оказалось, у женщин этот риск был выше: 64% по сравнению с 39% у мужчин.

Сообщается, что женщины чаще страдают депрессией во время гормональных изменений, таких как менструальный цикл и менопауза. У них симптомы депрессии могут быть более выраженными и постоянными, что и является причиной ухудшения их физического здоровья.

Информируется, что по сравнению со здоровыми женщинами, у участниц с депрессией риск сердечных приступов был повышен на 52 %, риск стенокардии – на 68 %, инсульта – на 56 %, а сердечной недостаточности – на 64 %.

Ранее оказалось, счастье можно тренировать.