Ученые бьют тревогу: в Тихом океане массово гибнут горбатые киты

Ученые забили тревогу. По их словам, в Тихом океане массово гибнут горбатые киты.

В отчете сказано, что международная группа экспертов из Австралии, России, Филиппин, Мексики, США, Канады и других стран выяснила причину, которая убила около семи тысяч горбатых китов в северной части Тихого океана.

В ходе работы биологи с помощью искусственного интеллекта изучили данные о популяциях морских млекопитающих за последние двадцать лет.

Оказалось, что сокращение численности горбатых китов в регионе на 20% совпало с морской волной тепла в 2012-2021-х годах.

Сообщается о том, что в 2013-м году температура океана была на 5,6 градуса выше средней, а зона аномальной жары накрыла площадь в четыре миллиона квадратных километров.

Информируется, что волна тепла продолжалась в течение трех лет, вызывая цветение токсичных водорослей, изменения в распределении видов рыб, многочисленные сбои в коммерческом рыболовстве и убыль морских обитателей.

Отмечается, что северо-восточная часть Тихого океана вернулась к более прохладным условиям лишь в конце 2016-го года.

Резюмируется, что резкое потепление воды лишило горбатых китов пищи, из-за чего их популяция на севере Тихого океана сократилась с 33 488 до 26 662 особей.

Ранее появилось эпичное видео нападения касаток на китов в Калифорнии.