Ким Чен Ын проехался на новом танке

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с военными. Он опробовал новейший танк.
Известно, что в КНДР прошло соревнований танковых экипажей по принципу «подразделение на подразделение».
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает: «После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк».
Глава государства выразил удовлетворение демонстрацией танка нового типа и отметил его ударную силу и маневренность.
Резюмируется, что Ким Чен Ын остался доволен боеготовностью танкистов-участников соревнований.
Ранее Ким Чен Ын не исключил, что Южную Корею придется оккупировать.