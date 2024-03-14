Трамп призвал Европу давать больше денег Украине

Экс-президент США Дональд Трамп вновь заговорил о войне в Украине. Политик призвал Европу давать больше денег нашей стране.

Он отметил: «Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же, сколько и США».

Бывший американский лидер добавил: «Они в гораздо большей опасности, чем мы. Европа тратит примерно на сто миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке. Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику».

Ранее Орбан заявил, что Трамп не будет давать деньги Украине.