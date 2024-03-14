Стало известно, как улучшить качество сна в пожилом возрасте

Эксперты из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в США поведали, как улучшить качество сна в пожилом возрасте. Появились данные их отчета.
В нем сказано, что людям старше 65 лет следует спать в более теплом помещении.
Многие специалисты считают, что оптимальная температура для сна для большинства людей составляет 16-18 градусов. Отдых в прохладном помещении способствует выработке мелатонина, который снижает риск развития психических расстройств.
Впрочем, как выяснилось, подобные условия для сна актуальны лишь для молодых людей.
Информируется, что с возрастом люди становятся менее активными, что может приводить к выработке меньшего количества тепла во время сна.
По результатам исследования сна пятидесяти пожилых людей в течение почти 11 тысяч ночей удалось установить, что показатели оптимальной температуры для качественного ночного отдыха составляет 20-25 градусов.
Резюмируется, что клинически значимое снижение эффективности сна на 5-10% происходит при повышении температуры до 25-30 градусов.
Ранее была найдена связь между щедростью и крепким сном.