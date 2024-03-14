Стало известно, как улучшить качество сна в пожилом возрасте

Эксперты из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в США поведали, как улучшить качество сна в пожилом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что людям старше 65 лет следует спать в более теплом помещении.

Многие специалисты считают, что оптимальная температура для сна для большинства людей составляет 16-18 градусов. Отдых в прохладном помещении способствует выработке мелатонина, который снижает риск развития психических расстройств.

Впрочем, как выяснилось, подобные условия для сна актуальны лишь для молодых людей.

Информируется, что с возрастом люди становятся менее активными, что может приводить к выработке меньшего количества тепла во время сна.

По результатам исследования сна пятидесяти пожилых людей в течение почти 11 тысяч ночей удалось установить, что показатели оптимальной температуры для качественного ночного отдыха составляет 20-25 градусов.

Резюмируется, что клинически значимое снижение эффективности сна на 5-10% происходит при повышении температуры до 25-30 градусов.

Ранее была найдена связь между щедростью и крепким сном.