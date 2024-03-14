Дерматологи объяснили, почему нельзя спать с мокрыми волосами

Популярные дерматологи из США Ноэль Шербер и Синди Вассеф заявили о том, что спать с мокрыми волосами опасно для здоровья. Они пояснили, почему.

По их словам, такой сон способен привести к ломкости волос, а также вызвать зуд кожи головы, спровоцировать появление воспалений и пустул

Поясняется, что влажные волосы, соприкасающиеся с подушкой, представляют собой идеальную среду для размножения патогенных бактерий и дрожжевых грибков.

Так, предупреждают медики, некоторые из них, в частности разновидность под названием Malassezia, способны стать причиной зуда и шелушения кожи и головы.

Кроме этого, эти грибки могут вызвать появление в волосистой части кожи болезненных воспалений. Подобная инфекция называется бактериальным или грибковым фолликулитом.

Информируется, что продолжительное нахождение влажной массы волос на подушке также может способствовать росту плесени в ткани. Поэтому нужно помнить о регулярной смене наволочек.

Сказано, что сон с невысушенными волосами приводит к их ломкости и спутыванию из-за трения о поверхность подушки ночью. Во влажном состоянии волосяные стержни более эластичны, а оказание давления на них может оставить заломы.

Резюмируется, что при отсутствии возможности воспользоваться феном или выждать достаточное количество времени для естественного высыхания волос, рекомендуется заплести косу или сделать свободный «конский хвост», что поможет уберечь волосы от повреждений.

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