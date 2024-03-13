WhatsApp начал внедрять еще одну полезную функцию

В мессенджере WhatsApp появится еще одна полезная функция. Об этом пишет издание WABetaInfo.

Теперь люди получат возможность закреплять до пяти переписок в списке чатов.

Информируется о том, что в последней бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.13 появилась функция, которая дает возможность пользователям закреплять до пяти переписок в общем списке чатов.

Сейчас можно закрепить не более трех переписок.

Ожидается, что разработчики могут рассматривать возможность еще больше увеличить количество закрепленных чатов, но на данный момент подтверждения этой информации нет.

Эксперты говорят, что увеличение числа закрепленных чатов может быть положительно воспринято пользователями, так как это позволит установить важные и часто используемые чаты в конкретном месте.

При этом они не будут смещаться вниз и теряться среди других бесед.

После того, как пользователь закрепит нужные переписки, он сможет перемещать их выше и ниже в пределах выделенной зоны.

Стоит уточнить, что сейчас данное нововведение доступно только некоторым тестировщикам мессенджера на Android.

Пока не ясно, когда эта функция появится в стабильных версиях WhatsApp на всех платформах, включая Android, iPhone и ПК.

Ранее мы писали, что еще одна весьма интересная функция появилась в WhatsApp.