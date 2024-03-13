Венгрия допустила, что западные военные таки отправятся в Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал громкое заявление. Он прокомментировал войну в Украине.

Дипломат допустил, что западные войска, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон, таки могут отправиться в нашу страну.

Он отметил, что «это серьезно нарушит красную линию НАТО, так как Альянс с начала войны подчеркивает, что не является стороной конфликта».

Министр сказал: «В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя».

Ранее Венгрия резко выступила против новой военной помощи Украине.