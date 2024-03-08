Столичная станция метро «Днепр» возобновила работу в обычном режиме

В Киеве, сегодня, 8 марта, станция метро «Днепр» возобновила работу в обычном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

График работы станции с 05:41 до 22:36.

«Обращаем внимание, что станция метро „Днепр“ — наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности», — отмечает КГГА.

Также добавляется, что станция не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Напомним, проезд в киевском метро может подорожать до 30 гривен.