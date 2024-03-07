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Новости > Данные об электронных кошельках украинцев хотят получить налоговики

Данные об электронных кошельках украинцев хотят получить налоговики

Александр Панько
07.03.24 18:55
62
Данные об электронных кошельках украинцев хотят получить налоговики
Налоговики хотят собирать данные не только о банковских счетах украинцев, но и об их электронных кошельках. Это подтверждается письмом Государственной налоговой службы № 2794/5/99-00-12-01-02-05 от 22 февраля 2024, которое Национальный банк сегодня разослал по всем банкам и небанковским финучреждениям. «Страна» смогла получить этот документ.
 
В нем ГНС напоминает банкам и небанковским структурам о том, что с 13 февраля 2024 года у них появилась новая обязанность — отчитываться перед Налоговой о каждом открытии/закрытии электронного кошелька. Эта обязанность Министерство финансов Украины утвердило своим отдельным приказом (№ 698), а включилась она с 13 февраля 2024 года.
 
Достаточно человеку открыть или закрыть электронный кошелек — об этом обязаны сразу доложить в ГНС. Также, как в случае с банковским счетом.
 
Не все об этом знают, но как только простой человек или компания открывает в Украине банковский счет, его банк тут же отчитывается об этом перед налоговыми органами.
 
Происходит это очень быстро — буквально в течение 10-15 минут, и в автоматическом режиме. В чем могут убедиться пользователи разных сервисов отчетности, например, Taxer (оператор электронной отчетности), которые сразу сообщают о получении информации налоговыми органами. Впрочем, фискалы узнают только о факте появления или закрытия счета, информации о сумме средств на нем или о проводимых операциях не передается.
 
С февраля 2024 года в таком же режиме перед налоговиками обязаны отчитываться и по электронным кошелькам — банки, небанковские финучреждения, эмитенты электронных денег. Причем, как говорится в вышеупомянутом письме ГНС, отчитываться автоматически в любое время суток и даже в выходные дни.
 
«Банки не игнорируют налоговые органы, и всегда отчитываются: тут же информируют об открытии/закрытии счетов, а теперь и электронных денег. А вот к финансовым компаниям и прочим структурам были вопросы, потому появилось это налоговое письмо. Нацбанк сможет надавить по части отчетов на финансовые компании и прочие структуры, находящие под его кураторством, но на всех без исключения субъектов хозяйствования — вряд ли. Хотя электронные кошельки открывают многие: от мобильных операторов и АЗС, выпускающих электронные топливные талоны до торговых сетей, которые копят в них денежные бонусы покупателям (Сильпо, Varus, Novus и пр.)», — прокомментировали «Стране» ситуацию в одном из банков.
 
Электронные криптокошельки бывают разных видов: криптокошельки, кошельки международных платежных систем, например, PayPal или Google Wallet, кошельки мобильных операторов, отдельных сервисов, например, игровых площадок или брендов и т.д.

Тэги: финансы, PayPal, Google Wallet, электронный кошелек, криптокошелек

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