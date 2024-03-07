В ВСУ назвали направление, которое становится «горячим» на фронте

На Таврическом направлении фронта становится «горячим» Ореховское направление. Об этом сказал спикер ОСГВ Таврия Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона в четверг, 7 марта.

«Горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховский. Враг пытается срезать Работинский выступ. Если в предыдущие дни и недели там было иногда вообще ноль штурмовых действий противника в сутки, иногда одно-три, максимум пять, то за вчерашние сутки здесь зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербовое и в районе села Работино», — рассказал он.

По словам Лиховоя, россияне развивают активность подобно той, которая была в середине февраля. Соответственно, возрастают и их потери.

Также на Запорожском направлении враг пытается наступать квадроциклами.

«Вот за вчера еще уничтожены еще два квадроцикла», — отметил спикер.

Напомним, Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 7 марта.