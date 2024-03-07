Британская разведка назвала следующую оперативную цель оккупантов на Донбассе

Захватнические российские силы пока неспособны провести полномасштабное наступление на город Часов Яр, который находится к западу от оккупированного Бахмута. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, постоянные атаки российских сил направлены на расширение контроля вокруг города Бахмут, который РФ захватила в марте 2023 года. Захватнические войска продвинулись для оккупации восточных частей села Ивановское и атакуют украинские позиции в Богдановке.

При этом, почти наверняка, что на этом направлении срочной операционной целью РФ является захват города Часов Яр, который расположен в 5 км от линии фронта.

«Несмотря на некоторые постепенные тактические достижения, крайне маловероятно, что российские силы сейчас способны попробовать полномасштабный штурм города», — сообщает разведка.

Напомним, литовская военная разведка оценивает, что Россия будет иметь достаточно ресурсов для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, вероятно, по меньшей мере два года.