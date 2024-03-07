В Украине введут обязательную базовую военную подготовку

Новый законопроект о мобилизации, который Верховная Рада поддержала в первом чтении и находится на доработке, предусматривает отмену в Украине срочной службы. Вместо нее будет введена обязательная базовая военная подготовка.

Для прохождения обучения будут направляться все мужчины с 18 до 25 лет. Ожидается, что год прохождения украинцы смогут выбирать самостоятельно, но до достижения возраста 24 года. Что еще известно о новой норме законодательства — дальше в сюжете.

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, как будет работать базовая военная подготовка в Украине, которой хотят заменить срочную военную службу.

Он подтверждает, что такая норма действительно заложена в законопроекте об усилении мобилизации, который сейчас готовится в парламенте ко второму чтению. Детали еще не выписаны, но есть общие принципы.

Так, базовая военная подготовка будет продолжаться, вероятно, пять месяцев в мирное время и три месяца в военное. Вениславский отмечает закрепление законом базовой военной подготовки в течение 150-160 дней.

«Концептуально было принято, что граждане 18-25 лет будут обязаны либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Если они не прошли — то после достижения 25 лет они могут быть призваны на учебные военные сборы и получить статус военнообязанного », — сказал он в интервью РБК-Украина.

Вениславский добавил, что те, кто учится в ВУЗах, смогут пройти эту подготовку во время учебы, таким образом, за 4-5 лет образования насчитается пять месяцев военной службы. Если же в высшем учебном заведении будет военная кафедра, то подготовка будет проходить на ней.

Представители власти и работники силовых органов также будут обязаны пройти такие военные учения.

«Было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку. То есть мы идем к тому, что все население при наличии такого соседа как РФ должно быть готово к защите Родины », — добавил Вениславский.

Напомним, что в январе правительство передало Верховной Раде обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущий документ, внесенный в парламент в конце декабря 2023 года, Кабмин отозвал из-за критики.

7 февраля Рада приняла новый законопроект в первом чтении. После этого он был передан на рассмотрение парламентскому комитету. Параллельно с этим в документ внесли более 4200 поправок, что, по мнению чиновников, затягивает процесс принятия закона.

В то же время Федор Вениславский заявляет, что парламент может принять законопроект о мобилизации во втором чтении уже до конца марта.

По его словам, все четыре тысячи правок разбили на группы и в результате депутаты получили 16 блоков из ключевых пунктов. Поэтому, как считает Вениславский, секретариат должен был подготовить сравнительную таблицу законопроекта и уже начиная с 5-6 марта Рада может приступить к постатейному обсуждению и к учету или отклонению этих поправок с участием подававших их нардепов.

«Оптимистически — что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически — до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта у нас есть все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении», — рассказал Вениславский.

Напомним, Рада одобрила законопроект о мобилизации.