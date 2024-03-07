В Украине вновь растет потребление электричества – названа причина

Из-за похолодания и облачности в Украине уже вторые сутки кряду растет потребления электроэнергии. О ситуации на четверг, 7 марта, поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что потребление электричества увеличилось на 4,5% за сутки.

Накануне, 6 марта, суточный максимум потребления электроэнергии зафиксирован около 19-00 и на 3,6% превысил соответствующий показатель 5 марта.

Эксперты говорят, что причины этому – похолодание на 2,2 градуса и увеличение потребления из сети владельцами крышных СЭС, которые уменьшили производство из-за плотной облачности.

Впрочем, уточняется, что дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

Сообщается, что вернулась на плановый уровень мощности одна из атомных электростанций, работавшая с ограничением из-за ремонта воздушной линии 330 кВ. Продолжают наращивать объемы производства гидроэлектростанции в условиях половодья.

Указывается на то, что прошлой ночью увеличивали производство ветровые электростанции. Сейчас их мощность снижается, а облачная погода мешает работе солнечных электростанций.

Сегодня экспорт электроэнергии осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову общим объемом 12 655 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 703 МВт.

В то же время, импорт идет в вечерние часы из Словакии, Венгрии и Румынии общим объемом 221 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 154 МВт.

Кроме этого, вернулась в работу воздушная линия 330 кВ, которая выводилась в ремонт из-за повреждений в результате ракетных обстрелов России.

Известно, что в Хмельницкой области восстановлено энергоснабжение всех потребителей, обесточенных 6 марта из-за атаки российских дронов.

Говорится, что всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро четверга в Украине без света остаются 359 населенных пунктов.

Увы, есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Сумской, Херсонской областей.

Резюмируется, что в Харьковской области во время ночных обстрелов повреждено здание представительства районных электросетей. Обошлось без пострадавших.

Ранее украинцев успокоили, что ситуация в энергетике – стабильная.